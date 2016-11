BBC pakt in 2017 uit met Bowie

ANP BBC pakt in 2017 uit met Bowie

LONDEN - In de maand januari staat de BBC uitgebreid stil bij David Bowie. Het is dan niet alleen een jaar geleden dat het popicoon overleed. Het is dan ook zeventig jaar geleden dat de Brit werd geboren.

Door ANP - 6-11-2016, 17:00 (Update 6-11-2016, 17:00)

Zo zendt ‘The Beeb’ een nieuwe documentaire uit over Bowie. In The Last Five Years zal de kijker getrakteerd worden op allerlei unieke opnamen en interviews. De film van regisseur Francis Whately is een vervolg op David Bowie: Five Years, de bekroonde documentaire uit 2013.

Verder komt de BBC met een programma waarin unieke opnamen te zien zijn die Bowie voor de Britse staatsomroep maakte. De eerste beelden zijn uit 1964; het begin van de carrière van Bowie.

Ook op de radio is er in januari veel aandacht voor de musicus. Zo mogen luisteraars van BBC Radio 6 een lijst samenstellen met de beste albums die Bowie heeft gemaakt.