ANP Muse denkt aan hiphop

LONDEN - Matt Bellamy, de frontman van Muse, denkt erover een hiphopalbum te maken. Dat zegt hij tegen Q Magazine. Of dat ook meteen het nieuwe album wordt van de band, valt nog te bezien. Matt wil eerst kijken of hij wel kan rappen.

Door ANP - 6-11-2016, 17:14 (Update 6-11-2016, 17:14)

“Ik wil het echt proberen”, zegt hij in een interview. Matt denkt er al langer over na om met Muse nieuwe wegen in te slaan. “Ik denk dat ik in ieder geval op onze nieuwe plaat ga rappen.”

Matt heeft ook plannen om nieuwe elementen tijdens optredens toe te voegen. Hij is onder de indruk van augmented reality. “Bij concerten heeft iedereen zijn smartphone bij zich om filmpjes en foto’s te maken. Daar zou je eigenlijk iets mee moeten doen. Dat kan heel cool worden.” Pokémon Go noemt Matt als voorbeeld waarbij augmented reality goed wordt toegepast.