ANP Pinkpop bevestigt komst Green Day

LANDGRAAF - Green Day is officieel de eerste naam op het affiche van Pinkpop 2017. Nadat de Amerikaanse rockers zaterdag zelf al bekendmaakten dat ze voornemens zijn naar Landgraaf te komen, bevestigt nu ook de organisatie dat de band optreedt. Green Day is een van de drie headliners van de 48e editie van Pinkpop.

Door ANP - 6-11-2016, 22:03 (Update 6-11-2016, 22:03)

Pinkpop 2017 vindt weer vertrouwd plaats tijdens het pinksterweekend, van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni. De kaartverkoop start op 11 maart.

Green Day komt volgend jaar nog een keer naar Nederland. Op 31 januari speelt het trio in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zondag traden ze op tijdens de uitreiking van de MTV EMA's in Rotterdam.