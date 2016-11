EMA Beste pop-act voor Fifth Harmony

ANP EMA Beste pop-act voor Fifth Harmony

ROTTERDAM - Fifth Harmony is uitgeroepen tot Beste pop-act tijdens de MTV EMA in Rotterdam. De Amerikaanse meidenband versloeg Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna, Selena Gomez en Shawn Mendes.

Door ANP - 6-11-2016, 22:57 (Update 6-11-2016, 22:57)

De EMA voor Beste hiphop-act ging naar Drake. De Canadese rapper troefde Future, G-Eazy, Kanye West en Wiz Khalifa af. Coldplay won ondertussen de prijs voor Beste rock-act. Daardoor bleven Green Day, Metallica, Muse en de Red Hot Chili Peppers met lege handen achter. Green Day mocht wel de Global Icon award in ontvangst nemen.

Twenty One Pilots kreeg de prijs voor Beste live-act. Het Amerikaanse popduo versloeg Adele, Beyoncé, Coldplay en Green Day. De mannen waren niet aanwezig om de award in ontvangst te nemen. Zoals het een Beste live-act betaamt reizen ze namelijk momenteel de wereld over om overal live op te treden.

Ook sleepte Twenty One Pilots de award voor Beste alternatieve act in de wacht. Daarmee wonnen ze van Kings of Leon, Radiohead, Tame Impala en The 1975.