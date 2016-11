Justin Bieber wint meeste MTV EMA

ANP Justin Bieber wint meeste MTV EMA

ROTTERDAM - Justin Bieber is de winnaar van de avond geworden tijdens de MTV EMA in Rotterdam. De zanger wist drie van de vijf nominaties te verzilveren. Hij won onder meer in de belangrijke categorie Beste lied met zijn hit Sorry. Het was de eerste keer dat hij deze prijs won.

Door ANP - 6-11-2016, 23:12 (Update 6-11-2016, 23:12)

Bieber sleepte de eerste award van de avond al in de wacht op de rode loper. Daar kregen Beliebers de prijs voor Grootste fans in hun handen gedrukt. ''Deze is voor alle Beliebers'', schreeuwde een meisje uit. Ook won hij Beste Canadese act door Drake, Shawn Mendes, The Weeknd en Alessia Cara af te troeven.

Bieber mag ook de winnaar van de MTV EMA in het algemeen worden genoemd. In de geschiedenis van het Europese prijzengala won niemand meer awards dan hij. In voorgaande jaren heeft de 22-jarige zanger al 18 beeldjes weten te verzamelen. Met de drie van vanavond komt het totaal daarmee op 21.

Andere nominaties

Beste mannelijke artiest ging naar Biebers landgenoot Shawn Mendes en in de categorie Beste pop-act verloor hij van meidengroep Fifth Harmony.

In tegenstelling tot Bieber, was Beyoncé niet erg succesvol vanavond. De zangeres wist geen van haar zes nominaties te verzilveren. Dit geldt ook voor Adele. Ze had vier nominaties op haar naam staan, maar ging figuurlijk met lege handen naar huis.