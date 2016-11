Wonder woman-actrice Gal Gadot zwanger

ANP Wonder woman-actrice Gal Gadot zwanger

LOS ANGELES - Gal Gadot is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakte de Wonder Woman-actrice zondagavond bekend via Instagram.

Door ANP - 6-11-2016, 23:39 (Update 6-11-2016, 23:39)

''Zo enthousiast om dit wonder met jullie te delen #mamavoordetweedekeer'', schreef Gal bij een foto waarop zij en haar man met hun handen een hartje vormen op haar buik.

De Israëlische Gadot en haar man Yaron Versano werden in 2011 al de trotse ouders van dochter Alma.