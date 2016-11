The Hills-ster Audrina Patridge getrouwd

ANP The Hills-ster Audrina Patridge getrouwd

HONOLULU - Audrina Patridge is zaterdag op Hawaii in het huwelijksbootje gestapt met BMX'er Corey Bohan. De ster uit de MTV-serie The Hills koos voor een intieme ceremonie met ongeveer honderd gasten, weet E! News.

Door ANP - 6-11-2016, 23:49 (Update 6-11-2016, 23:49)

De ceremonie was in een botanische tuin die uitkeek over de zee. Audrina droeg een eenvoudige witte kanten jurk. Ook haar kersverse man hield het simpel. Hij had een wit overhemd met een kaki broek aan. Bij de bruiloft waren geen andere sterren van The Hills welkom. ''Als we een grote bruiloft zouden doen, had ik ze uitgenodigd. Maar we houden het klein'', zei ze eerder daarover.

Audrina en Corey zijn al acht jaar samen. Afgelopen zomer verwelkomden ze hun eerste kindje, dochter Kirra.