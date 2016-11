Zieke Shannen Doherty voelt zich gezegend

LOS ANGELES - Actrice Shannen Doherty ziet een positieve kant aan haar strijd tegen kanker. De Beverly Hills, 90210-ster heeft door haar ziekte geleerd wie haar echte vrienden zijn.

Door ANP - 7-11-2016, 2:20 (Update 7-11-2016, 2:20)

Shannen kreeg zaterdag op een gala van de American Cancer Society in Los Angeles een award uitgereikt. "Kanker heeft mijn leven in positieve zin veranderd", zei ze na de ceremonie tegen de Press Association. "Ik voel me vreselijk fortuinlijk en erg gezegend. Het heeft me een beter mens gemaakt, het heeft alle muren weggeslagen."

De 45-jarige actrice bedankte in haar speech haar moeder en echtgenoot en vriendinnen Sarah Michelle Geller en Chelsea Handler. "Het legt alle leugens in je leven bloot", zei ze over haar ziekte. "Het laat je zien wie er echt voor je zijn. Het is een prachtig gegeven om om je heen te kijken en je te realiseren: deze persoon is fantastisch, ze staat meer voor me klaar dan ik ooit had gedacht."