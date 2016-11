Doctor Strange helpt Disney aan nieuw record

BURBANK - Het succes van Doctor Strange heeft Disney een nieuwe hoogtepunt gebracht. Voor het eerst in de geschiedenis haalt de filmstudio dit jaar meer dan 6 miljard dollar (bijna 5,5 miljard euro) op in de internationale box office.

Door ANP - 7-11-2016, 6:32 (Update 7-11-2016, 6:32)

Een paar dagen geleden liet Disney nog weten in 2016 het hoogste resultaat ooit uit de internationale bioscoopkaartverkoop te hebben behaald. Toen lag dat bedrag nog net onder de 6 miljoen, maar volgens Deadline haalde Doctor Strange dit weekend genoeg op om door die grens te gaan.

Het is pas de tweede keer ooit dat een filmstudio de 6 miljard passeert. Alleen concurrent Universal lukte dat vorig jaar vanwege het succes van vooral Jurassic World, maar ook Furious 7 en de Minions-film. Deadline verwacht dat Disney dit jaar het record van Universal, dat staat op 6,9 miljard dollar (6,2 miljard euro), zal verbreken. De filmstudio brengt in 2016 nog twee films uit waarvoor de verwachtingen hooggespannen zijn: animatiefilm Moana en de Star Wars standalone film Rogue One.