Publiek festival Leiden bekroont Toni Erdmann

LEIDEN - De Duitse komedie Toni Erdmann is op de elfde editie van het Leiden International Film Festival bekroond met de publieksprijs. De film, waarin de Nederlandse actrice Hadewych Minis een bijrol speelt, werd gewaardeerd met een 4,63 en eindigde daardoor bovenaan de publiekslijst.

Door ANP - 7-11-2016, 8:03 (Update 7-11-2016, 8:03)

Dat maakte het festival maandag bekend. De bitterzoete tragikomedie vertelt over een vader die tijdens een spontaan bezoek aan zijn dochter, die in het buitenland werkt, merkt hoe ongelukkig zij is. Hij besluit haar te helpen door met zijn alter ego Toni Erdmann haar leven op een positieve manier te gaan ontregelen.

De komedie gooide eerder hoge ogen op het Filmfestival van Cannes en is dit jaar de Duitse inzending voor de Oscars. Ook maakt de film, die vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen draait, kans op een aantal European Film Awards.

De film Burn Your Maps van de Amerikaanse regisseur Jordan Roberts won de American Indie Competition op het LIFF. Het festival trok dit jaar 35.000 bezoekers, waarmee het evenement blijft groeien, aldus de organisatie.