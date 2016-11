Docu DiCaprio tot na verkiezingen beschikbaar

LOS ANGELES - De documentaire Before The Flood van acteur Leonardo DiCaprio is langer gratis te zien dan gepland. De film, waarin DiCaprio waarschuwt voor de klimaatveranderingen, blijft beschikbaar op het kanaal van National Geographic tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Deze vinden dinsdag plaats.

Door ANP - 7-11-2016, 8:39 (Update 7-11-2016, 8:39)

Dat heeft DiCaprio via Twitter bekendgemaakt. In de film praat DiCaprio met gezaghebbende wetenschappers en wereldleider over de problemen waar de wereld door de klimaatveranderingen tegen aan loopt. Ook probeert hij met mensen als de Amerikaanse president Barack Obama en VN-secretaris generaal Ban Ki-Moon oplossingen te bedenken voor de problemen.

De ster zet zich al jaren in om het publiek bewuster te maken van de milieuproblemen waar de aarde mee worstelt. “We hebben bijna geen tijd meer", zegt de acteur. "Ik wil mensen niet bang maken of ze murw slaan met feiten en statistieken, maar ik wil ze juist laten zien wat ze nu kunnen doen om te zorgen dat onze planeet behouden blijft voor toekomstige generaties.”

Donald Trump, een van de twee kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, heeft publiekelijk verklaard niet te geloven in klimaatveranderingen. Trump stelde dat het een “door de Chinezen bedachte hoax is”. De Republikeinse kandidaat heeft tijdens de campagne gezegd dat het onderwerp wat hem betreft absoluut geen prioriteit heeft, mocht hij in het Witte Huis belanden.