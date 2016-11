A’dam-E.V.A. lijdt onder Miljoenenjacht

HILVERSUM - De Postcode Loterij Miljoenenjacht heeft zondagavond een kijkcijferrecord gevestigd. Naar de laatste uitzending van het 29e seizoen keken ruim 2,4 miljoen mensen, waarmee het de meest bekeken Miljoenenjacht van dit jaar was.

Door ANP - 7-11-2016, 8:57 (Update 7-11-2016, 8:57)

Dat meldt de Mediacourant maandag. Het succes van de Miljoenenjacht lijkt ten koste gegaan te zijn van de opening van het derde seizoen van hitserie A’dam-EVA. De eerste aflevering van de nieuwe reeks werd zondagavond uitgezonden op NPO3 tijdens de RTL-show van Linda de Mol en trok 297.000 kijkers. Dat is minder dan de openingsafleveringen van de vorige twee seizoenen.

A'dam-E.V.A. gaat over verbindingen die mensen in het moderne leven met elkaar aangaan. De hoofdpersonages zijn Adam en Eva (Teun Luijkx en Eva van de Wijdeven), die in het tweede seizoen proberen te wennen aan hun rol als ouders. In reeks 3 gaan ook het homokoppel Harm-Jan en Jerom (Rick Paul van Mulligen en Rutger Remkes) proberen vaders te worden en beginnen de zoektocht naar een draagmoeder.

Zondag met Lubach

Andere programma’s die het goed deden op de zondagavond, waren Studio Sport (2,6 miljoen kijkers) en het NOS-Journaal (2,3 miljoen). Ook de TV-Show (1,4 miljoen) en serie CMC (1,3 miljoen) trokken veel kijker, zo blijkt uit de gegevens van de website Kijkonderzoek.

De laatste aflevering van het vijfde seizoen Zondag met Lubach werd bekeken door 711.000 mensen.