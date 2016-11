YouTubers bedanken Giel Beelen voor z'n steun

ANP YouTubers bedanken Giel Beelen voor z'n steun

HILVERSUM - De Nederlandse YouTube-gemeenschap heeft 3FM-dj Giel Beelen maandagochtend bedankt voor zijn steun in de ruim twaalf jaar dat hij op de zender de ochtendshow presenteerde. Enzo Knol, die in de uitzending kwam omdat hij vandaag de zogenoemde ‘Giel-mobiel’ in zijn bezit had, verraste Beelen met een filmpje dat persoonlijke boodschappen van een groot aantal YouTubers bevatte.

Door ANP - 7-11-2016, 9:25 (Update 7-11-2016, 9:25)

“We willen je bedanken voor alle leuke momenten, en voor het omarmen van de YouTube-community”, stelde Rutger Vink van YouTube-kanaal Furtjuh. “Jij was de eerste in Hilversum die inzag wat er allemaal op YouTube gebeurt.” Andere YouTube-sterren die hadden bijgedragen aan het filmpje, waren onder andere Monica Geuze, Stuk TV, Geeske en Sophie Milzink.

Beelen neemt vrijdag afscheid van zijn ochtendshow. Hij is een van een aantal boegbeelden van zender 3FM die dit najaar aankondigden weg te gaan. De zender presenteert maandagmiddag de nieuwe programmering. Het AD meldde maandagochtend dat Domien Verschuuren de ochtendshow van Beelen overneemt.