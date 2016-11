'Spin-off van The Big Bang Theory in de maak'

LOS ANGELES - De makers van de hitserie The Big Bang Theory werken aan aan spin-off van de Amerikaanse komische televisieserie. Volgens The Hollywood Reporter werken de producenten voor CBS aan een zogeheten prequel die draait om het personage dr. Sheldon Cooper in zijn jonge jaren.

Door ANP - 7-11-2016, 23:17 (Update 7-11-2016, 23:17)

Insiders vergelijken de spin-off met de serie Malcolm in the Middle, maar dan met een jonge tienerversie van Sheldon. Geen van de castleden van The Big Bang Theory is betrokken bij de prequel, behalve Jim Parsons als uitvoerend producent.

CBS en producent Warner Bros willen niet reageren. The Big Bang is momenteel bezig aan het tiende seizoen. De hoofdrolspelers behoren tot de bestbetaalde televisie-acteurs.