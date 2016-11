Cast 2e seizoen Stranger Things compleet

LOS ANGELES - De cast voor het tweede seizoen van de hitserie Stranger Things is zo goed als compleet. De producenten van de Netflix-serie lieten maandag weten dat acteurs Paul Reiser en Sean Astin zullen meespelen in het volgende seizoen.

Door ANP - 8-11-2016, 2:31 (Update 8-11-2016, 2:31)

De 59-jarige Reiser, bekend uit de jaren 80-filmklassiekers Beverly Hills Cop en Aliens, zal de rol spelen van Dr. Owens. Deze wetenschapper is aangesteld om de mysterieuze gebeurtenissen uit het eerste seizoen te onderzoeken.

De 45-jarige Astin is bekend om het spelen van Samwise Gamgee in de trilogie The Lord Of The Rings van Peter Jackson. Astin speelt in het nieuwe seizoen Bob Newby, een nerd die klasgenoot was van Joyce Byers (Winona Ryder) en sheriff Hopper (David Harbour).

Het tweede seizoen van Stranger Things is momenteel in productie en zal naar verwachting in 2017 verschijnen bij de streamingdienst Netflix.