ANP Angelina Jolie houdt voogdij over kinderen

LOS ANGELES - Angelina Jolie houdt de voogdij over haar zes kinderen die ze samen met Brad Pitt heeft. Dat zijn Jolie en Pitt overeengekomen, meldt E-News maandag.

Door ANP - 8-11-2016, 5:17 (Update 8-11-2016, 5:17)

Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) en de tweeling Knox en Vivienne (8) blijven bij moeder Jolie. Volgens ingewijden was Jolie bezorgd om de veiligheid en gezondheid van de kinderen die volgens de actrice niet in goede handen zouden zijn bij Pitt.

Een woordvoerder van de actrice maakte bekend dat Pitt en Jolie vorige week tot een overeenkomst over de voogdij zijn gekomen. "Er is afgesproken dat de zes kinderen bij hun moeder blijven en therapeutische bezoeken blijven ontvangen van hun vader. Dat is bepaald door de kinderbescherming", aldus de woordvoerder.

Details van van de overeenkomst zijn niet bekend gemaakt. Vrijdag verzocht Brad Pitt de rechter om gezamenlijke voogdij over de kinderen. Maar Jolie beweert dat Pitt geen goede invloed is op de kinderen nadat hij volgens de actice verbaal en fysiek aggressief was tegen hun oudste zoon Maddox. Pitt ontkent zijn zoon enig kwaad te hebben aangedaan.

Therapie

Pitt heeft zijn kinderen sinds de breuk met Jolie in september twee keer gezien onder begeleiding van een psycholoog van de kinderbescherming. Die bezoeken kunnen wat de kinderberscherming betreft hervat worden omdat het in het belang van de kinderen is om het contact met hun vader te onderhouden.