ANP Martijn Fischer houdt nog van ex

AMSTERDAM - Martijn Fischer en zijn ex-vriendin Annemarie zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan. Hoewel de breuk even zeer deed, is de acteur en musicalster nog altijd dol op haar. "De relatie is over, maar niet zonder pijn", zegt Martijn dinsdag in De Telegraaf. "Ik ben nog steeds gek op haar en ze was een perfecte moeder voor mijn kinderen."

Door ANP - 8-11-2016, 7:42 (Update 8-11-2016, 7:42)

Voor zijn relatie met Annemarie was Martijn dertien jaar getrouwd. Uit dat huwelijk heeft hij twee zoons. "Annemarie was zo goed voor mijn twee knullen, joh. Echt de perfecte moeder. Voor mij was het heerlijk om te zien hoe ze met mijn kinderen omging", zegt hij.

"Vooral met het vak dat ik uitoefen en de werktijden die daarbij komen kijken, is het belangrijk een goed netwerk van opa’s, oma’s en geliefden te hebben, die zo nu en dan kunnen bijspringen", vervolgt Martijn. "Ook Annemarie was daar een belangrijke schakel in. Zij weet dat mijn kinderen het allerbelangrijkste voor mij zijn. Voor hen moet alles wijken."

Martijn zal nu weer moeten teruggrijpen op andere mensen in zijn netwerk als het gaat om het oppassen op zijn zoons. Vorige week werd duidelijk dat Martijn en Annemarie na een relatie van twee jaar niet verder met elkaar gingen. Volgens de 48-jarige acteur was het leeftijdsverschil van dertien jaar te groot. Het lukte daardoor niet om hun 'werelden bij elkaar te krijgen'.