Liesbeth List in de prijzen met Pastorale

GENT - Liesbeth List heeft maandagavond in Gent de prijs voor het beste Nederlandstalige lied in ontvangst genomen. Ze kreeg de trofee uit handen van minister-president Mark Rutte en zijn Vlaamse collega Geert Bourgeois voor Pastorale, de klassieker die ze in 1968 opnam met Ramses Shaffy.

Door ANP - 8-11-2016, 8:37 (Update 8-11-2016, 8:37)

Pastorale eindigde vorige maand bovenaan in de eerste editie van de zogenoemde Lage Landenlijst, een samenwerking tussen NPO Radio 5 en het Vlaamse Radio 1. Daarin bleef het nummer Gorki's Mia en Testament van Boudewijn de Groot voor.

"Ik vind het een wonder. Een wonder dat het niet ouderwets is geworden. Iedereen houdt van dat lied", zei Liesbeth na afloop tegen de Vlaamse omroep VRT. "Dit lied is al vijftig jaar oud en iedere voorstelling doe ik het lied erbij. Een bijzonder en prachtig lied."