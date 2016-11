Gordon was liever nooit beroemd geworden

HOOFDDORP - Als hij het van tevoren had geweten, was Gordon liever nooit beroemd geworden. De prijs die de zanger en presentator ervoor heeft betaald is te hoog geweest.

"Als ik alles van tevoren had geweten, had ik het nooit gedaan", zegt Gordon in een openhartig interview in Veronica Magazine. "Ik héb een fantastische carrière gehad, en we hebben ook lol gemaakt, maar als je aan de andere kant het verdriet en de ellende ziet die het met zich mee heeft gebracht..."

Gordon beschrijft zijn carrière als een 'met een zwart randje'. "Mijn hele familie is hierdoor uit elkaar gevallen, vrienden ben ik kwijtgeraakt, ik heb geen anonimiteit meer", aldus de zanger. "De prijs is te hoog geweest. Ik vind ook dat ik veel te weinig verdien voor wat ik moet laten. Echt! Niet dat ik een ongelukkig leven heb gehad, maar ik had wel veel gelukkiger kunnen zijn."

Hoewel hij nu bewust stopt met zijn zangcarrière doet het hem vreselijk pijn. "Kijk, mijn hart is vol van muziek. Ik word wakker met melodieën in mijn hoofd", aldus Gordon. "Ik doe mijn hele leven al niks anders dan zingen. Maar het plezier is me afgenomen. Door al het negatieve gezeik in de media, door collega’s, door mensen die alleen maar lopen te zeuren en te mekkeren over mij."