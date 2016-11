Blink-182 voor show naar Nederland

AMSTERDAM - De Amerikaanse poppunkband Blink-182 komt voor een concert naar Nederland. De groep speelt op 26 juni in de Rotterdamse Ahoy, meldt concertorganisator Friendly Fire. Het is de eerste headlineshow van de band op Nederlandse bodem sinds 2000. De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag.

8-11-2016

Afgelopen zomer bracht Blink-182 voor het eerst in vijf jaar weer een nieuw album uit, getiteld California. Zes jaar geleden was het trio, het meest bekend van de hit All The Small Things uit 2000, voor het laatst te zien in Nederland. De band speelde toen op Lowlands.