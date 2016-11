Paulina Rubio uit VS als 'antichrist' wint

MEXICO-STAD - Als de antichrist in de Verenigde Staten aan de macht komt, vlucht de Mexicaanse popzangeres en actrice Paulina Rubio weg uit Miami en zoekt een heenkomen in haar geboorteland Mexico. Dit heeft de ster volgens Mexicaanse media gezegd. De 45-jarige Rubio is een van de bekendste Latijns-Amerikaanse artiesten.

Door ANP - 8-11-2016, 11:10 (Update 8-11-2016, 11:10)

Rubio beschouwt naar eigen zeggen de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump als de antichrist, een begrip uit de brieven van Johannes in de Bijbel waarmee het toppunt van het kwaad wordt bedoeld. Trump heeft Mexico en de Mexicanen in zijn campagne herhaaldelijk op grove wijze beledigd en claimt een muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens neer te zullen zetten.

"Ik wil dat mijn kinderen trots kunnen zijn als Mexicanen en trots kunnen zijn als Amerikanen. (..) Je kan niet meer neerkijken op Mexicanen want wij zijn ook de Verenigde Staten. Als die man wint, wat ik niet geloof, verkoop ik mijn huis in Miami en ga ik met mijn kinderen naar Mexico", aldus Rubio.