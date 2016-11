Liegen gemakkelijk voor Sanne en Jochem

HILVERSUM - Het liegen ging actrice en comediènne Sanne Wallis de Vries vrij gemakkelijk af voor en na haar deelname aan Wie is de mol? Volgens haar neemt iedereen gewoon aan wat je zegt. Zelfs dat ze op yogareis ging.

Door ANP - 8-11-2016, 15:05 (Update 8-11-2016, 15:05)

"Ik had opnames voor de televisieserie Mees Kees, daar kwam ik de hele dag heel veel mensen tegen. Ik moest daar ook even een bepaalde periode vandaan", vertelt Sanne tegen ANP Video. "Moeders op het schoolplein, het hele sociale verkeer. Toen merkte ik pas met hoeveel mensen je eigenlijk te maken hebt en tegen wie je allemaal moet zeggen: ja ik ben er even niet of ik was er even niet want ik was op yogareis, wat dus helemaal niet waar was."

Sanne is dan ook opgelucht dat ze sinds dinsdag eindelijk kan vertellen dat ze een van de kandidaten is in het nieuwe seizoen van Wie is de mol? hoewel het liegen haar vrij gemakkelijk af ging. "Mensen nemen gewoon aan wat je zegt, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik had net zo goed iets anders kunnen zeggen."

Dramatisch

Ook Jochem van Gelder kwam er achter dat liegen helemaal niet moeilijk is. De SBS-presentator begon het zelfs leuk te vinden. "En volgens mij hebben meerdere dat van deze club. Eigenlijk zag ik er tegenop maar als je er eenmaal in zit: best leuk", aldus Jochem. In welke aflevering hij naar huis moet, houdt hij wijselijk voor zich. "In twaalf ben ik er echt op dramatische manier uit gesodemieterd", grapt de presentator.

AVROTROS maakte dinsdagochtend de tien namen van de deelnemers van het zeventiende seizoen van Wie is de mol? bekend. De serie is vanaf 7 januari weer op de buis.