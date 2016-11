Art: nieuw seizoen WIDM een van de beste ooit

HILVERSUM - Het nieuwe seizoen van Wie is de mol? belooft een van de beste ooit te worden. Dat vindt althans presentator Art Rooijakkers. Volgens hem verdient het sowieso een plekje bij de eerste drie.

Door ANP - 8-11-2016, 15:06 (Update 8-11-2016, 15:06)

"Ik presenteer het nu al een heel aantal jaar en daarvoor keek ik het altijd, maar dit is echt een seizoen dat wat mij betreft in de top 3 staat", zegt Art tegen ANP Video. "Nu al, terwijl we nog druk bezig zijn met de montage. En we moeten nog maar kijken hoe het zich ontwikkelt", vervolgt hij. "Het zou zomaar kunnen dat we in die top 3 nog kunnen klimmen. We zijn er echt heel trots op."

Volgens Art is komende seizoen ook heel anders dan de voorgaande zestien edities. "Vorig seizoen stond ik bijvoorbeeld op een tropisch strand tussen de palmbomen en nu beginnen we in een mistig en koud bos. Het is mysterieus, misschien wel het meest mysterieuze seizoen van Wie is de mol?", aldus Art. Ook de deelnemers maken het de moeite waard, vindt hij. "Het is een kandidatengroep die het spel scherp speelt, dus dat zorgt er bij elkaar voor dat dit een anders en een bijzonder seizoen gaat worden."

AVROTROS maakte dinsdagochtend de kandidaten bekend. Onder meer Sanne Wallis de Vries, Jeroen Kijk in de Vegte, Sigrid ten Napel en Jochem van Gelder behoren tot het deelnemersveld. Wie is de mol? is vanaf 7 januari weer op televisie.