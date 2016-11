René van Kooten doet stem in animatie Vaiana

AMSTERDAM - Acteurs Vajèn van den Bosch en René van Kooten spreken stemmen in voor de Nederlandse versie van de nieuwe Disney-film Vaiana. Dat heeft de distributeur dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-11-2016, 17:01 (Update 8-11-2016, 17:01)

Van den Bosch spreekt de titelrol in van de avontuurlijke tiener die met de hulp van de halfgod Maui de oceaan over zeilt om zichzelf te bewijzen. Van Kooten neemt de stem van de vrolijke halfgod Maui voor zijn rekening.

Vajèn van den Bosch werd vooral bekend door haar deelname aan The Voice Kids en van haar rol in de tv-serie Spangas. Ook is ze te zien in soap Nieuwe Tijden. René van Kooten is bekend van hoofdrollen in musicals als Les Misérables, Aïda en Kiss of the Spider Woman.

Vaiana is gemaakt door het team achter hits als Aladdin en The Little Mermaid. De muziek is gecomponeerd door Lin-Manuel Miranda, de man achter musicalhit Hamilton. De animatiefilm draait vanaf 30 november in de Nederlandse bioscopen.