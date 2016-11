Scheele gaat weer theater in met Dikkie Dik

HILVERSUM - Presentator en zanger Dirk Scheele gaat in 2017 weer de theaters in met een nieuwe Dikkie Dik-voorstelling. In de voorstelling Lekker weertje, Dikke Dik! staan de seizoenen centraal. Het programma is van half januari tot en met mei in heel Nederland te zien, maakte hij dinsdag bekend.

Door ANP - 8-11-2016, 19:08 (Update 8-11-2016, 19:08)

Scheele kreeg landelijke bekendheid met zijn theaterprogramma's over Dikke Dik en zijn eerdere liedjesprogramma's op zender Nickelodeon. Daarnaast verzorgt hij met regelmaat zomerconcerten voor kinderen. Zijn liedjes en teksten kenmerken zich door eenvoud, interactiviteit en aansprekende melodieën. De onderwerpen bevinden zich altijd in de belevingswereld van de kinderen.

De zanger begon zijn loopbaan ooit als muziektherapeut voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Hier schreef hij zijn eerste kinderliedjes als ondersteuning in zijn werk met deze kinderen. Op zijn werk, maar ook daarbuiten sloegen de liedjes enorm goed aan bij peuters en kleuters. Toen de vraag naar zijn liedjes en het aantal optredens steeds groter werd, heeft hij twintig jaar geleden de overstap naar het theater gemaakt.

Vorige jaar vierde Scheele zijn twintigjarig jubileum als artiest.