Disneyland Parijs krijgt nieuw personage

PARIJS - Disneyland Parijs krijgt er een nieuw vast personage bij. Vanaf 20 november wordt de Polynesische heldin Vaiana aan de parades en demonstraties in het park toegevoegd, maakte Disney dinsdag bekend.

Door ANP - 8-11-2016, 21:38 (Update 8-11-2016, 21:38)

Vaiana is het hoofdpersonage van de nieuwste Disney-film, die eind november in première gaat. De film vertelt over een avontuurlijke tiener die met de hulp van de Polynesische halfgod Maui de oceaan over zeilt om zichzelf te bewijzen. In de Nederlandse versie worden de belangrijkste stemmen ingesproken door acteurs Vajèn van den Bosch en René van Kooten.

De toevoeging van Vaiana aan het ensemble van prinsen en prinsessen markeert het nieuwe kerstseizoen in het attractiepark bij Parijs. Het resort, dat bestaat uit twee parken, viert volgend jaar haar 25e verjaardag.