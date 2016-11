Jochem Myjer staat jaar lang in boekenlijst

LEIDEN - Cabaretier Jochem Myjer staat een jaar onafgebroken in de Nederlandse bestsellerlijst. Zijn kinderboek De Gorgels staat inmiddels 52 weken doorlopend in de toplijst van populairste boeken. Dat blijkt uit gegevens van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

Door ANP - 8-11-2016, 21:55 (Update 8-11-2016, 21:55)

De cabaretier lanceerde in september 2015 zijn boek over het jongetje Melle dat avonturen beleeft met vreemde wezentjes met harige oren. Het boek, dat onder meer werd bekroond door de Kinderjury, staat inmiddels op de 46e plek van de bestsellerlijst.

Myjer komt half november met De Wereld van de Gorgels, een ‘prequelboek’ waarin hij meer vertelt over de voorgeschiedenis van het vreemde volkje. In 2017 staat een vervolg op het eerste Gorgel-boek in de planning. Ook werkt de cabaretier aan een nieuwe theatervoorstelling die eind 2017 in première moet gaan.