Code rood bij geboorte André Hazes III

ANP Code rood bij geboorte André Hazes III

AMSTERDAM - Het had weinig gescheeld of de bevalling van André Hazes III was uitgelopen op een drama. In het ziekenhuis was het 'code rood' voor de behandelend artsen toen bleek dat de navelstreng om zijn nekje zat en er ook nog andere complicaties optraden.

Door ANP - 9-11-2016, 7:26 (Update 9-11-2016, 7:26)

In eerste instantie leek er niets aan de hand, vertelt André Hazes jr. in Privé. "Het ging mis toen ik zag dat het hartje van mijn jongen steeds langzamer ging slaan. Groot alarm werd er geslagen", zegt hij. "Ik hoorde maar roepen: keizersnede, code rood, code rood. En het werd nog erger toen ik opving dat ze hadden gezien dat André’s navelstreng om zijn nekje zat en dat er nog andere complicaties waren, door de ruggenprik die Monique had gekregen."

"Er waren, schoot me ineens te binnen, drie mogelijkheden: we zouden de kleine jongen kwijtraken, óf Monique, of zélfs misschien wel allebei… zó erg was het echt", aldus André.

Pas een dag na de geboorte werd uiteindelijk duidelijk dat de kleine André geen blijvend letsel aan zijn geboorte zou overhouden. Zijn vader en moeder maakten het nieuws van zijn geboorte daarna pas bekend.