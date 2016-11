Madonna geeft niet op ondanks winst Trump

NEW YORK - Madonna lijkt zich te hebben neergelegd bij de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de zangeres, een fervent Hillary Clinton-aanhanger, is een nieuw tijdperk aangebroken.

Door ANP - 9-11-2016, 9:17 (Update 9-11-2016, 9:17)

"Een nieuw vuur is ontstoken. We geven nooit op. We geven niet toe", schrijft Madonna op Twitter.

De afgelopen maanden was Madonna een van de drijvende krachten onder de sterren die de campagne van Clinton ondersteunden. Zo gaf ze afgelopen week nog een verrassingsconcert in New York, ging ze eerder uit de kleren en beloofde ze voor iedere man die op Clinton zou stemmen op de knieën te gaan voor een orale traktatie.

Katy Perry

Naast Madonna werd Clinton ook gesteund door sterren als Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi en Lady Gaga. Die laatste was afgelopen nacht aanwezig in het Democratische kamp in New York, net als Katy Perry. Zij gaf in een laatste speech afgelopen nacht toe dat haar ouders op Trump hadden gestemd.

"Vanavond hebben mijn ouders op Trump gestemd. Maar weet je wat? We zullen evengoed met elkaar aan tafel zitten tijdens Thanksgiving", zo sprak ze verzoenend. "Wat is dit een geweldig land dat ons de vrijheid geeft om onze meningen, opinies, hoop en angst te delen. Dit is het moment dat we moeten herinneren dat we van onze ouders en kinderen houden."

Verhuizen

Vooraf hadden veel Clinton-aanhangers van de daken geschreeuwd dat ze Amerika zouden verlaten mocht Trump winnen. Onder meer Miley Cyrus, Samuel L. Jackson, Cher, Barbra Streisand, Whoopi Goldberg, Amy Shumer en Lena Dunham kondigden hun vertrek aan. Of Hollywood straks echt leeg loopt, is nog afwachten.