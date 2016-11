Snoop Dogg blij dat blowen straks mag

LOS ANGELES - Snoop Dogg heeft dinsdagnacht een klein feestje gevierd nu in de staat Californië is gestemd voor de legalisering van cannabis. "Marihuana is nu legaal in Cali", schreef de rapper op Twitter. Hij voegde daarbij de hashtag #smookweedeveryday aan toe, refererend naar de songtekst uit zijn hit The Next Episode.

Door ANP - 9-11-2016, 10:12 (Update 9-11-2016, 10:12)

Kiezers in Californië maar ook in Massachusetts en Nevada stemden dinsdag niet alleen voor een nieuwe president maar ook middels een referendum voor de legalisering van cannabis. In Arizona werd legaliserling juist afgewezen.

De blijdschap van Snoop was overigens van korte duur. Kort nadat duidelijk werd dat Donald Trump Hillary Clinton had verslagen spuwde hij zijn gal over de Republikein. Hij deelde daarbij ook een plaatje van de Canadese stad Toronto. "Mijn nieuwe thuisstad", schrijft hij er bij met een vraag naar zijn Canadese collega Drake of hij nog een geschikt adres weet. Ook plaatste hij een foto van de Obama's met de veelzeggende tekst 'thank you'.