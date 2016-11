Lady Gaga protesteert bij Trump Tower

ANP Lady Gaga protesteert bij Trump Tower

NEW YORK - Lady Gaga heeft dinsdagnacht kort geprotesteerd op de stoep van de Trump Tower in New York. Kort nadat duidelijk werd dat Donald Trump tot de nieuwe president van de Verenigde Staten was gekozen, klom de zangeres op een vrachtwagen met een bord waarop de tekst 'Love trumps hate' ('Liefde is sterker dan haat').

Door ANP - 9-11-2016, 12:07 (Update 9-11-2016, 12:07)

"Ik wil in een vriendelijk land leven waar liefde sterker is dan haat", twitterde Gaga bij een foto van het protest. Dat deed ze nadat ze de bijeenkomst van de Democraten had bijgewoond in afwachting op de verkiezingsuitslag. Volgens MSNBC kwam de nederlaag hard aan bij Gaga. Ze zou huilend gezien zijn. Ook collega Cher, die op hetzelfde feestje was, was in tranen.

Gaga was een van de vele sterren die zich hard maakten voor de terugkeer van Hillary Clinton - ditmaal als president - in het Witte Huis. Ook andere grootheden als Beyoncé, Katy Perry en Madonna steunden haar.