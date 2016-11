Jett Rebel geeft vol gas met piep in de oren

AMSTERDAM - Jett Rebel kampt met gehoorschade. Desondanks geeft de 25-jarige artiest vol gas en heeft hij internationale plannen. “Ik probeer er zo min mogelijk aan te denken”, vertelde Jelte Tuinstra, beter bekend als Jett Rebel, woensdag in Van der Vorst ziet sterren.

Door ANP - 9-11-2016, 21:51 (Update 9-11-2016, 21:51)

“Ik heb een gehoorbeschadiging, sinds een paar maanden. Het is best wel kwalijk”, zei Jett Rebel tegen Peter van der Vorst. “Ik speel gewoon op hard volume en werk heel veel, dus mijn oren zijn een beetje overbelast. Ik heb een piep in m’n oren.” Zolang hij er niet op focust, heeft de zanger en componist nauwelijks last van de kwaal. “Maar ik heb er wel nachten van wakker gelegen en me heel kut gevoeld.”

Met Van der Vorst sprak Jett Rebel ook over een veelgehoord gerucht: dat hij homoseksueel zou zijn. “Ik denk dat heel veel mensen denken dat ik een soort ‘in the closet’ homofiel ben. Dat is niet zo. Ik ben gewoon absoluut een man en echt overdreven gek op vrouwen. Als er een homofiel of biseksueel iets in mij zat, dan had ik het zeker geleefd.”

Dat hij zich graag in vrouwenkleding hijst en make-up draagt, heeft dan ook niets met zijn geaardheid te maken. “Het is niet zo dat ik een vrouw wil zijn, er zijn gewoon bepaalde vrouwelijke dingen die mij heel erg aanspreken. Ik voel me geen vrouw, ik voel me gewoon zoals ik ben. Ik ben een jongetje met een piemel in m’n broek. Een erg mooi exemplaar, al zeg ik het zelf. Hij doet z’n werk goed.”