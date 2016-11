Man Gisele Bündchen mag Trump niet bespreken

BOSTON - Topmodel Gisele Bündchen heeft het haar man verboden over politiek te praten. Footballster Tom Brady vertelde dat tijdens een persconferentie woensdag.

10-11-2016

Het lijkt erop dat er wat politieke onenigheid is in huize Bündchen-Brady. Bij een campagne-evenement liet Donald Trump vorige week weten dat de populaire topsporter achter hem stond. Ook Tom zei in een interview dat de zakenman een goede vriend van hem is en dat hij "al zijn vrienden steunde". Toen Gisele op Instagram werd gevraagd of haar man zich officieel achter de Republikein had geschaard, antwoordde het Braziliaanse model echter stellig "Nee!".

De quarterback zei woensdag geen uitspraken meer te doen over de situatie. "Ik heb met mijn vrouw gesproken en ze wil niet dat ik het nog over politiek heb", aldus de atleet. "En ik denk dat dat een goede beslissing is voor ons gezin."