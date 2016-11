Regiedebuut Bradley Cooper in 2018 uit

LOS ANGELES - De nieuwe versie van A Star Is Born heeft een premièredatum gekregen. Het regiedebuut van Bradley Cooper komt eind september 2018 uit.

Door ANP - 10-11-2016, 2:06 (Update 10-11-2016, 2:06)

De acteur speelt zelf één van de hoofdrollen in de film, de andere is voor Lady Gaga. A Star Is Born gaat over een acteur die een nieuw talent op weg wil helpen terwijl zijn eigen carrière langzaam instort. Het is al de vierde versie van de film, die voor het eerst uitkwam in 1937. In 1954 speelden Judy Garland en James Mason al eens de hoofdrollen, in 1976 waren dat Barbra Streisand en Kris Kristofferson.

Bradley pakt het regievak op op aanraden van Clint Eastwood, die hem regisseerde in American Sniper uit 2014. De Dirty Harry-ster probeerde al jaren zelf A Star Is Born naar het witte doek te brengen. Hij stapte uiteindelijk uit het project, maar volgens Variety niet zonder Bradley op het hart te drukken de regie op zich te nemen.