ANP 'Angelina heeft meer bewijs tegen Brad'

LOS ANGELES - De kinderbescherming in Los Angeles heeft het onderzoek naar Brad Pitt gestaakt, maar Angelina Jolie heeft stukken achter de hand die bewijzen dat Brad zijn kinderen wel degelijk iets heeft aangedaan. Dat beweert TMZ op basis van 'bronnen rond Angelina'

Door ANP - 10-11-2016, 3:55 (Update 10-11-2016, 3:55)

Eerder woensdag werd bekend dat de autoriteiten na onderzoek hebben besloten dat er geen reden is Brad aan te klagen voor kindermishandeling. Volgens geruchten zou de acteur in een privévliegtuig ruzie hebben gekregen met oudste zoon Maddox (15), die zo uit de hand liep dat Angelina een scheiding aanvroeg. De kinderbescherming ondervroeg in de zaak onder meer Maddox en zijn vijf broers en zussen.

De actrice eist in de scheiding de volledige voogdij over de kinderen. Brad wil het gezag over het zestal delen. Volgens TMZ heeft Angelina aan mensen in haar naaste omgeving laten weten dat als haar toekomstig ex-man dat verzoek niet laat vallen, zij de rechter meer bewijsstukken zal tonen die duiden op mishandeling.