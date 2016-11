Brad Pitt bedankt fans op rode loper

ANP Brad Pitt bedankt fans op rode loper

LOS ANGELES - Brad Pitt nam woensdagavond alle tijd voor zijn fans op de rode loper van zijn nieuwe film Allied. Het was het eerste openbare optreden voor de Hollywoodacteur sinds bekend werd dat hij gaat scheiden van Angelina Jolie.

Door ANP - 10-11-2016, 9:07 (Update 10-11-2016, 9:07)

Brad Pitt stond glimlachend zijn vele fans te woord, poseerde voor fotografen, werkte mee aan selfies en signeerde talloze filmposters. ''Iedereen hier is heel aardig. Het is fijn om zoveel steun te krijgen, dat is geweldig'', zei Brad Pitt volgens Us Weekly.

De 52-jarige acteur is momenteel verwikkeld in een scheiding met actrice Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen heeft. Overige mediaoptreden voor zijn nieuwe film Allied heeft hij afgezegd. Zijn verschijning op de rode loper volgde op het nieuws van eerder deze week dat de kinderbescherming van Los Angeles na onderzoek concludeerde dat Brad Pitt zich niet schuldig heeft gemaakt aan kindermishandeling.