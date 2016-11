Pokémon, Prince en curiosa op verzamelbeurs

UTRECHT - Liefhebbers van mode, musical, vinyl, speelgoed en curiosa kunnen dit weekend een paar leuke uurtjes beleven op de VerzamelaarsJaarbeurs. Europa's grootste 'vintagebeurs' met duizenden stands vindt zaterdag en zondag plaats in de Utrechtse Jaarbeurs.

Door ANP - 10-11-2016, 19:28 (Update 10-11-2016, 19:28)

De Mega Platen en CD Beurs is onderdeel van het evenement, er is een overzichtstentoonstelling van de in april overleden popster Prince, een Pokémon-expositie en een 'meet & greet' met acteurs uit Star Wars en James Bond-films. Ook kan het publiek schaalmodellen van schepen bewonderen van zeezenders als Veronica en Radio Caroline.

De musical- en theatergeschiedenis heeft een eigen plekje in de Jaarbeurs. Er zijn diverse kostuums, posters, programmaboekjes en memorabilia te zien. Tijdens het evenement wordt de Dutch Collector Award 2016 uitgereikt aan standhouders en verzamelaars met een bijzondere collectie.

De beurs wordt twee keer per jaar gehouden: in het najaar en in het voorjaar. In april trok de beurs ruim 26.000 bezoekers.