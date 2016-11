Fajah kan dood neefje nog niet bevatten

ANP Fajah kan dood neefje nog niet bevatten

AMSTERDAM - Fajah Lourens kan het nog steeds niet bevatten dat haar neefje Elfin er niet meer is. Het elf maanden oude jongetje kwam afgelopen zomer om bij een familiedrama. “Nu zakt het en denk je: hij is echt weg, hij is echt niet meer hier”, zei Fajah donderdag in RTL Boulevard.

Door ANP - 10-11-2016, 19:30 (Update 10-11-2016, 19:30)

“Het was een hartstikke leuk kind. Ik heb hem twee maanden in huis gehad en daar alleen maar plezier van gehad”, blikte Fajah terug met tranen in haar ogen. “Eerst ben je bezig met van alles. De crematie, de papieren en al dat soort dingen. Nu zakt het.”

Fajah maakte een nummer voor Elfin, Time Will Tell. “Lotte Walda heeft de tekst zo geschreven zoals ik erin sta. Ze heeft het echt geschreven zoals ik het zou willen.”

De dj is heel blij dat Elfin voor zijn dood een paar weken bij haar heeft gewoond. “Ik heb hem echt leren kennen en echt mogen meemaken. Hij zag er ook heel erg rustig en vrij uit toen hij overleden was. Toen ik hem zag, dacht ik: oké, volgens mij is hij vrij en heeft hij het niet eens beseft.”