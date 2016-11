Billy Bob: niet goed genoeg voor Angelina

ANP Billy Bob: niet goed genoeg voor Angelina

NEW YORK - Billy Bob Thornton voelde zich nooit goed genoeg voor Angelina Jolie. In een interview met GQ vertelt de Amerikaanse acteur dat ze niet op hetzelfde level zaten.

Door ANP - 10-11-2016, 21:45 (Update 10-11-2016, 21:45)

Billy Bob en Angelina trouwden in 2000 nadat ze elkaar in 1999 op de set van de film Pushing Tin hadden ontmoet. Al snel realiseerde Billy Bob zich dat ze verschillende interesses hadden. Zo was Angelina altijd in de weer voor haar werk voor de Verenigde Naties, terwijl Billy Bob liever thuisbleef en sport wilde kijken op tv.

"Ik voelde me nooit goed genoeg voor haar", aldus de Fargo-acteur. Wel voegt hij eraan toe: "Ik voel me sowieso niet op mijn gemak bij rijke en beroemde mensen." Toch voelt hij zich niet geroepen te veranderen of zich anders voor te doen. "Ik ben blij met wie ik ben."

Billy Bob en Angelina scheidden na een huwelijk van drie jaar in 2003, maar hebben eens in de zoveel maanden nog contact. "Ze is erg druk met haar kinderen, werk en huizen over de hele wereld, maar vanaf het moment dat we elkaar spreken is het net als vroeger", stelt 61-jarige Billy Bob, die inmiddels al jaren getrouwd is met zijn zesde vrouw Connie.