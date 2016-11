'Bella Hadid en The Weeknd uit elkaar'

LOS ANGELES - De relatie van zanger The Weeknd en model Bella Hadid is na anderhalf jaar op de klippen gelopen. Dat meldt People.

Door ANP - 11-11-2016, 1:58 (Update 11-11-2016, 1:58)

Volgens een bron van het blad konden de twee niet genoeg tijd vrijmaken voor elkaar. "Het was te moeilijk om te coördineren en hij is erop gebrand zijn album af te maken en promoten", aldus de insider, die meldde dat de breuk vriendschappelijk was verlopen. "Ze houden nog steeds erg van elkaar en zullen vrienden blijven."

De woordvoerders van Bella en Abel, zoals de echte voornaam van The Weeknd luidt, wilden niet reageren op het bericht.