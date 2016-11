Sterren boos over Trump-cover magazine People

ANP Sterren boos over Trump-cover magazine People

LOS ANGELES - De editie van tijdschrift People met Donald Trump op de voorpagina is bij een aantal sterren niet in goede aarde gevallen.

Door ANP - 11-11-2016, 2:26 (Update 11-11-2016, 2:26)

Het magazine draaide een special in elkaar rond de gekozen president van Amerika. 'President Trump. Zijn leven, zijn familie en zijn adembenemende weg naar het Witte Huis' staat er op de cover naast een foto van Trump. Een aantal celebs vindt de glamourfoto's en aandacht veel te positief. Zeker nadat het blad een paar weken geleden het verhaal van een oud-medewerker deelde, waarin de verslaggever vertelde dat Trump haar tien jaar geleden aanrandde.

Judd Apatow, de regisseur van Trainwreck en schrijver van onder meer Girls, noemde het tijdschrift op Twitter walgelijk. "De happy Donald cover. Ze verkopen hun ziel. Breng je blad aan de man, naai je werknemers." Actrice Zoe Kazan riep collega's op tot een boycot van People. "Celebs: geef ze geen interviews, verkoop ze je foto's niet. Lezers: geef je geld niet aan ze uit." De hashtag #boycottpeoplemagazine die zij toevoegde, werd al snel overgenomen door Two And A Half Men-ster Jon Cryer.

Eerder al reageerde Chrissy Teigen op een post op de website van People met de titel '22 te schattige foto's van Ivanka Trump en haar familie'. "Als ik niet zoveel van jullie hield, zou ik me hier niet zo ziek over voelen. Hoe zit het dan met die schrijfster", schreef ze volgens The Hollywood Reporter op haar afgeschermde Twitteraccount.