ANP Zanger Leonard Cohen overleden

LOS ANGELES - Leonard Cohen is overleden. Dat maakte zijn management donderdag bekend op zijn Facebookpagina. De beroemde zanger en songwriter werd 82 jaar.

Door ANP - 11-11-2016, 3:28 (Update 11-11-2016, 14:26)

"We hebben een van de meest geëerde en productiefste visionairs uit de muziekwereld verloren", aldus de verklaring. Volgens de post zal er later een herdenkingsdienst voor de Hallelujah-zanger plaatsvinden in Los Angeles. De familie vraagt om privacy tijdens het rouwproces.

Ook de zangers platenlabel Sony liet donderdag een bericht uitgaan. "Leonard Cohen was een ongeëvenaarde artiest wiens opzienbarende oeuvre door generaties fans en artiesten is omarmd. We voelen ons trots en bevoorrecht zes decennia lang zijn werk te hebben mogen vieren."

Cohen werd in de jaren 60 wereldberoemd met zijn liedjes Suzanne, So long Marianne en Bird on a Wire. Aanvankelijk begon hij als dichter, maar met zijn monotone, melancholieke stem had hij als muzikant meer succes. In 1984 bracht hij het nummer Hallelujah uit, dat door een keur aan artiesten werd gecoverd.