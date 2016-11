Jon Voight: geef Donald Trump een kans

LOS ANGELES - Jon Voight vraagt Amerikanen de gekozen president Donald Trump een kans te geven. Voor de camera's van Variety zei hij te geloven dat Trump het goed zal doen als president.

Door ANP - 11-11-2016, 3:55 (Update 11-11-2016, 3:55)

Jon is één van de weinige Republikeinen in Hollywood. "Ik was een grote Trump-fan en ik heb hard gewerkt voor Donald", liet hij donderdagavond weten op de rode loper van de première van Fantastic Beasts And Where To Find Them in Los Angeles. "Ik weet dat veel mensen zich nu ellendig voelen, zo voelde ik me ook toen Mitt Romney verloor. Ik weet hoe dat is, en het duurt wel even, het doet flink pijn."

De Ray Donovan-acteur denkt dat boze Amerikanen van mening zullen veranderen. "Ik zeg: geef deze kerel een kans. Je zal ontdekken dat hij een hele goede president zal zijn. Het is een slimme man en hij houdt van het land."