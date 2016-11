De kleine sneeuwman uit China naar Nederland

AMSTERDAM - Na enkele jaren van voorbereiding is van 24 december tot en met 7 januari De kleine sneeuwman in de Nederlandse theaters te zien. Het wintersprookje beleeft op 13 december in China de wereldpremière.

Door ANP - 11-11-2016, 12:38 (Update 11-11-2016, 12:38)

De combinatie van spel, dans, beeld en muziek is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van schrijver en illustrator Harmen van Straaten. De regie is in handen van Dick Hauser, die momenteel in China met het gezelschap repeteert voor de voorstelling. De kleine sneeuwman is een samenwerking van het Zhong Bei Yuan theater (ZBY) in Xian en de Nederlandse Stichting Twee-ater.

De sneeuwman wordt gespeeld door de Nederlandse acteur Rogier van Erkel. Zijn tegenspeelster is de Chinese danseres en actrice Zhao Xiaoli. De beeldende voorstelling wordt aangevuld met gesproken tekst in het Chinees en Nederlands. Het ensemble van zeven musici bespeelt zowel Chinese als Westerse instrumenten.

De kleine sneeuwman is te zien in Oosterhout, Tilburg, Groningen, Breda, Amsterdam, Den Haag, Lelystad, Zwolle, Den Helder en Rotterdam.