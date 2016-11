Robbie Williams scoort met nieuw album

AMSTELVEEN - Het nieuwe album van Robbie Williams is meteen goed van start gegaan. The Heavy Entertainment Show staat op de eerste plek in de Album Top 100. Kensington voerde de lijst vorige week nog aan, maar moet nu genoegen nemen met een tweede plaats. Opvallend is de nummer drie: Kinderen voor Kinderen, die met het 37e album - Voor altijd jong - goede zaken doen.

Door ANP - 11-11-2016, 15:10 (Update 11-11-2016, 15:10)

Het album van de donderdag overleden Leonard Cohen, You Want It Darker zakt van 3 naar 5. Volgende week kan dat zomaar anders zijn. De aandacht voor de muziek van Cohen is na zijn overlijden groot. Bij Bol.com werd zijn laatste album bijna twee keer zo vaak verkocht. Ook de verzamelalbums van Cohen doen het goed.

Album Top 10 week 46

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Robbie Williams - The Heavy Entertainment Show

2. (1) Kensington - Control

3. (5) Kinderen voor Kinderen - Voor altijd jong! 37

4. (-) Frenna - Geen oog dichtgedaan

5. (3) Leonard Cohen - You Want It Darker

6. (-) André van Duin - Van Duin zingt Sonneveld

7. (2) Lijpe - Jackpot

8. (-) Bon Jovi - This House Is Not For Sale

9. (6) Jonna Fraser - Blessed

10. (11) Shawn Mendes - Illuminate