Acteur Robert Vaughn (83) overleden

NEW YORK - De Amerikaanse acteur Robert Vaughn, bekend van de televisieserie The Man From U.N.C.L.E. uit de jaren zestig, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Deadline.

Door ANP - 11-11-2016, 20:03 (Update 11-11-2016, 20:03)

Vaughn speelde in meer dan 150 films, waarvan de meeste het publiek en ook hemzelf zijn ontschoten. Hij debuteerde in 1955 op televisie in de Amerikaanse serie Medic en verscheen een jaar later in het Bijbelepos The Ten Commandments. Maar voor zijn rol in The Young Philadelphians, waarin hij samen met Paul Newman speelde, werd hij in 1959 zowel voor een Academy Award als een Golden Globe genomineerd. Een jaar later was hij te zien in The Magnificent Seven, de door John Sturges tot western omgetoverde remake van een eerdere Japanse film, De Zeven Samurai.

Vaughn keerde daarna terug naar de televisie, waar hij een hele reeks inmiddels weer vergeten rollen speelde, totdat hij van schrijver Ian Fleming de titelrol aangeboden kreeg in een nieuwe spionagereeks, (Napoleon) Solo, later omgedoopt in The Man From U.N.C.L.E.