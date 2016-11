Stalker van Taylor Swift gearresteerd

AUSTIN - In Austin heeft de politie een 39-jarige stalker van Taylor Swift gearresteerd omdat hij maling had aan het gebiedsverbod dat hem was opgelegd. De laatste keer dat hij de regels overtrad was vorige maand, maar donderdag is hij gearresteerd.

Door ANP - 11-11-2016, 20:04 (Update 11-11-2016, 20:04)

Taylor Swift trad eind oktober op rond de Grand Prix van de Verenigde Staten. De politie zegt tegen Gossip Cop dat de 39-jarige verdachte haar volgde van het Formule 1-circuit naar een privéterminal op het vliegveld. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij binnen een straal van 16 meter kwam van de superster. Aan de medewerkers van de luchthaven had hij verteld dat hij op weg was naar de privéjet van de Shake It Off-zangeres.

De rechtbank in Kansas legde de man eerder een levenslang gebiedsverbod op. Dat houdt in dat hij altijd minstens 150 meter uit de buurt van Taylor Swift en haar familieleden moet blijven. In Houston zou hij deze limiet ruimschoots hebben overschreden. Daarnaast zou de verdachte tussen augustus en oktober dreigende e-mails hebben gestuurd aan de vader van Taylor Swift.