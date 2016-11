Robert Redford wel/niet met pensioen

ANP Robert Redford wel/niet met pensioen

LOS ANGELES - Er is verwarring ontstaan over de acteerplannen van veteraan Robert Redford. Tegen zijn kleinzoon zei hij te stoppen als de twee films waaraan hij nu werkt af zijn. Maar een woordvoerder van de acteur bestrijdt dat tegenover de site Deadline.

Door ANP - 12-11-2016, 12:54 (Update 12-11-2016, 12:54)

In het interview met zijn kleinzoon Dylan zegt Robert dat hij het acteren een beetje zat is. Hij zou graag weer gaan schilderen. Dan vertelt hij over de twee films waaraan hij werkt. “Als die af zijn, dan zeg ik iedereen gedag en focus me alleen nog op het regisseren van films.”

Zijn woordvoerder Cindi Berger zegt echter dat er van stoppen nog lang geen sprake kan zijn. “Er zitten nog een aantal projecten in de pijplijn”, laat ze aan Deadline weten. Maar wat voor projecten dat zijn, laat ze in het midden.

Aan zijn kleinzoon vertelt de inmiddels tachtig jaar oude Robert wel dat hij bezig is aan een film met Jane Fonda. Het gaat om een liefdesverhaal over een ouder stel. Ook is hij bezig aan een film met Casey Affleck en Sissy Spacek.