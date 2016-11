Lilly Allen wil weer zingen

Londen - Lily Allen wil haar zangcarrière nieuw leven inblazen. Dat schrijft Heat Magazine. Lily heeft haar vriend Daniel London aan de dijk gezet en lijkt na een turbulente fase haar leven weer op orde te hebben.

Door ANP - 12-11-2016, 13:50 (Update 12-11-2016, 13:50)

Daniel en Lily waren al een tijdje een setje. Hun relatie kwam in het openbaar toen een stalker van Lily vertelde dat ze met Daniel in bed lag toen hij haar huis was binnengedrongen.

Het stel nam het niet zo nauw met genotsmiddelen en daar lijkt Lily het nu mee te hebben gehad. Daniel is naar verluidt nog niet uitgefeest en dat betekent dat ze niet meer met hem verder wil. Volgens een ingewijde is de split niet in goede harmonie gebeurd. “Lily denkt niet dat ze vrienden blijven”, zegt de insider tegen Heat Magazine.

Nu ze weer single is, heeft Lily alle tijd om haar carrière uit het slop te halen. Volgens de insider is Lily klaar met feesten en dat is maar goed ook. In augustus werd ze laveloos afgevoerd na een avondje doorzakken met Daniel. Die tijd is voorgoed voorbij. “Ze steekt nu al haar tijd in het schrijven van nieuw materiaal voor een comeback”, aldus de bron van Heat Magazine.