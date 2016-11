Levensteken Kim Kardashian op social media

ANP Levensteken Kim Kardashian op social media

LOS ANGELES - Rob Kardashian heeft een foto op social media gezet van zijn zus Kim. Het is het eerste kiekje sinds Kim in Parijs werd overvallen, begin oktober. De socialite is te zien in een Halloween-outfit, samen met dochter North. Op Instagram deelt moeder Kris Jenner een van de foto’s.

Door ANP - 12-11-2016, 15:02 (Update 12-11-2016, 15:02)

Kim is verkleed als prinses Jasmine. Ook North, die op de grond ligt, heeft prinsessenkleren aan. “Nu weet je dat Kim gek is op Halloween”, schrijft Rob onder de foto’s. Kim zou de outfit in de verkleedkist hebben gevonden en omdat North een grote fan is van Jasmine, werd er voor haar ook een outfit geregeld.